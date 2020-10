Espanhóis apontam 'Riquelme brasileiro' ao Benfica

O portal espanhol 'El Desmarque' adianta este sábado que o Benfica é uma das equipas interessadas na contratação do defesa esquerdo brasileiro Riquelme Carvalho. De acordo com a referida publicação, as águias são uma de quatro equipas que nas últimas semanas terão apontado ao jogador do Vasco da Gama, que estará igualmente na agenda da Real Sociedad, Barcelona e Paris SG.





Segundo o mesmo portal, que dá destaque a este interesse na sua área dedicada ao emblema basco, do Brasil terão chegado informações de que a Real Sociedad terá já avançado para contactos junto do Vasco da Gama, um clube que terá blindado o jovem com uma cláusula de 36 milhões de euros num contrato válido até 2023.