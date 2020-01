Espanhóis colocam central do Barcelona na rota do Benfica

Contratado no início da temporada ao Toulouse, o defesa central Jean-Clair Todibo não teve uma primeira metade de época particularmente satisfatória e, segundo o 'Mundo Deportivo', deverá deixar o Barcelona na reabertura do mercado de transferências. Nesse sentido, de acordo com a mesma publicação, o Benfica terá sido uma das equipas que nas últimas semanas se mostrou interessada na sua situação, procurando conhecer as eventuais condições de uma possível transferência.





Para lá das águias, o defesa francês de 19 anos, que esta temporada disputou somente quatro encontros, está a ser também seguido por AC Milan, Monaco, Everton, Bayer Leverkusen e Southampton, sendo que de Itália chegam informações que serão os milaneses os mais bem colocados para garantir a sua contratação.