Espanhóis colocam Cervi cada vez mais perto do Celta de Vigo 'Marca' avança que o clube espanhol espera fechar "nos próximos dias" a contratação do argentino do Benfica





• Foto: Paulo Calado