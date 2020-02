Espanhóis dizem que Liverpool está atento a Vinícius

O jornal espanhol 'AS' avança, na edição online desta quarta-feira, que o Liverpool segue de perto as exibições de Vinícius, avançado contratado pelo Benfica ao Nápoles no arranque desta temporada por 17 milhões de euros.





De acordo com a mesma fonte, o avançado do Benfica é visto como um possível substituto de Firmino, caso o internacional canarinho possa sair de Anfield Road no final da presente temporada. Vinícius que, relembre-se, tem um cláusula de rescisão fixada em 100 milhões de euros. Esta temporada, o avançado do Benfica conta com 19 golos marcados e 12 assistências num total de 30 jogos realizados.