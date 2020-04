Espanhóis dizem que Fejsa volta ao Benfica no final da época

Cedido ao Alavés até final da temporada, Ljubomir Fejsa não vai continuar no emblema espanhol para lá desse período. A informação foi este domingo adiantada pelo jornal espanhol 'AS', que numa análise aos reforços da formação basca explica que, apesar de "ter muita presença defensiva na zona intermédia, o sérvio tem pouco critério a atacar", algo que deverá ditar a sua dispensa de olho na próxima temporada.





O médio sérvio conta com cinco partidas disputadas pela formação de Vitória, todas como titular, antes da suspensão do campeonato devido ao surto do coronavírus. A confirmar-se o retorno dos jogos assim que a situação acalmar, Fejsa terá mais onze partidas para se mostrar antes de voltar a Lisboa.