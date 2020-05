Espanhóis dizem que jovem espanhol rejeitou Benfica para ficar no Valladolid

O jornal espanhol 'AS' revela este domingo que o Benfica terá visto rejeitada nos últimos meses uma proposta para garantir os serviços do jovem espanhol Borislav Ivaylov, um jogador de apenas 17 anos que se tem destacado em bom nível nos escalões de formação do Valladolid.





Internacional pelos Sub-18 do país vizinho, o avançado é visto como uma das maiores promessas do clube, sendo mesmo apontado como a "jóia da coroa dos blanquivioletas". O 'AS' não especifica o momento em que tal abordagem sucedeu, mas refere que a mesma terá sido anterior à recente renovação contratual até 2023, em finais de fevereiro.Conhecido como Slavy, refira-se que o avançado é natural da cidade espanhola de Huesca, ainda que tenha origens búlgaras.