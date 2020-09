Espanhóis dizem que o Atlético Madrid tornou o Benfica rico

A notícia de que o Benfica obteve lucros de quase 42 milhões de euros na época passada - o segundo melhor registo líquido de sempre dos encarnados - teve eco em Espanha. Trata-se do sétimo exercício consecutivo em que a SAD obtém lucros e o jornal 'Mundo Deportivo' dedicou espaço ao tema, concluindo que "o Atlético Madrid faz o Benfica rico".





E para sustentar a afirmação o 'Mundo Deportivo' lembra que o "Benfica foi o clube que mais dinheiro recebeu do Atlético Madrid em transferências", contabilizando um total de 200 milhões de euros.A última, garantidamente a mais sonante, foi João Félix, por quem o clube espanhol desembolsou 126 milhões, a contratação mais cara de sempre do Atlético Madrid, a maior venda do futebol português e uma das maiores de sempre do futebol mundial.Mas o jornal lembra que antes de Félix outros rumaram da Luz para os colchoneros, casos de Nico Gaitán, Simao, Jan Oblak, Roberto e Hugo Leal.