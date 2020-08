Espanhóis dizem que o Eibar tem contratação de Cervi "bem encaminhada"

Franco Cervi não entra nos planos de Jorge Jesus para o 'novo' Benfica e é quase certo que irá deixar o clube nesta janela de transferências. Esta quinta-feira, o portal 'TodoFichajes' avança que o Eibar está já a negociar a transferência de Cervi, num processo que está "bem encaminhado".





De acordo com o site espanhol, o Eibar procura reforços para o ataque e Cervi enquadra-se no perfil desejado pelo técnico José Luis Mendilibar.Além do Eibar, Celta de Vigo, Aston Villa e Besiktas também já mostraram interesse no jogador que chegou ao Benfica em 2016 e tem contrato até junho de 2023, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.