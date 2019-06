Espanhóis dizem que Real Madrid quer incluir Rúben Dias no negócio de Raúl de Tomás

O Real Madrid quer incluir Rúben Dias no negócio de Raúl de Tomás com o Benfica, segundo escreve esta segunda-feira o diário espanhol 'Sport'.Aquela fonte refere que o central das águias gosta dos merengues e que, caso aconteça a inclusão do jogador na transferência de Tomás para a Luz, os espanhóis ainda terão de pagar uma verba ao Benfica. Recorde-se que a cláusula de rescisão de Rúben Dias é de 60 milhões de euros.Record sabe que os encarnados querem rapidamente reforçar o ataque , para que os novos jogadores cheguem a tempo do arranque dos trabalhos, marcado para o início de julho.O 'Sport' explica também que caso Rúben Dias chegue mesmo ao Bernabéu, tal deverá significar a saída de Nacho, que fica sem espaço. O central tem mercado em Itália, com Inter e Nápoles à cabeça.