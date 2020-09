Espanhóis falam em negociações avançadas para a saída de Samaris do Benfica

O jornal 'Aragón Deportes' adianta que Huesca e Benfica estão em negociações avançadas para a transferência de Andreas Samaris para o emblema espanhol.





Segundo a referida publicação, o conjunto de Huesca vê em Samaris a sua grande prioridade no ataque ao mercado nesta fase, isto depois de ter garantido um outro grego, o defesa central Dimitrio Siovas, um jogador com quem o benfiquista já atuou, tanto no Panionios e Olimpiacos como na seleção.