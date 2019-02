Espanhóis garantem que Real Madrid vai avançar por Jota

O jornal espanhol 'As' escreve esta quarta-feira que ojá pôs os olhos em Jota e quer contratá-lo o mais rapidamente possível, no âmbito da política merengue de aposta em jovens valores.O jornal adianta que o Real Madrid chegou a oferecer 18 milhões de euros pelo avançado de 19 anos, valor que o Benfica recusou. Jota tem contrato com os encarnados até 2022 e uma cláusula de 30 milhões de euros; o clube português estará em negociações para renovar o vínculo e aumentar a cláusula para 120 milhões, mas o 'As' adianta que o jovem não quer assinar um novo contrato, pois pretende sair para jogar num clube de primeira linha na Europa.Em maio Jota vai disputar com a Seleção Nacional o Mundial de sub-20 na Polónia e a ideia do Real Madrid é garantir a sua contratação antes que chame (mais) à atenção de outros 'tubarões' europeus. Diz o jornal que Jota é considerado o sucessor de Cristiano Ronaldo.