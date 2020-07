Julian Nagelsmann é o sonho de Luís Filipe Vieira, segundo garante o jornal 'AS'. O Benfica procura um técnico que suceda a Bruno Lage enquanto que Nélson Veríssimo assume o papel de técnico interino das águias, pelo menos diante do Boavista, já este sábado.





Nagelsmann é um dos treinadores mais bem cotados da Europa com apenas 32 anos de idade e é pretendido por vários clubes de topo no velho continente, tendo contrato com o emblema alemão até 2023.Aquilo que cativa o presidente do Benfica, segundo os espanhóis, é a capacidade de comunicação com os jogadores e também a juventude. Nagelsmann não é desconhecido dos benfiquistas até porque o RB Leipzig mediu forças com os encarnados já esta temporada, com vantagem para os alemães: venceram por 2-1 em Portugal e na Alemanha registou-se um empate a dois golos.Nagelsmann começou a treinar uma equipa sénior com apenas 27 e logo ao serviço do Hoffenheim, formação onde passou quatro temporadas depois de ter principiado na formação.