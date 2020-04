Espanhóis insistem no interesse do Benfica em Pedraza

O jornal espanhol 'Estadio Deportivo' voltou esta terça-feira a insistir no interesse do Benfica em Alfonso Pedraza, lateral esquerdo de 24 anos que atualmente representa o Betis por empréstimo do Villarreal. A notícia em causa parte precisamente da possível continuidade do canhoto para lá do atual acordo de cedência, chegando depois ao interesse das águias, que são, segundo aquela publicação, a "equipa que tem demonstrado mais interesse" na contratação do jogador.





De acordo com o 'Estadio Deportivo', a sua continuidade no Betis passará pelo pagamento de uma cláusula de opção fixada no empréstimo, entre os 10 e 14 milhões de euros, algo que por agora segue em dúvida por parte dos responsáveis andaluzes. Especialmente pelo valor em causa, entendido como demasiado elevado para a conjuntura atual do futebol do país vizinho, mas também pelo facto de Pedraza ainda não ter convencido por completo.De notar que o lateral esquerdo, que foi campeão da Europa por Espanha em Sub-19 e Sub-21, está a um ano do final do seu contrato com o Villarreal, pelo que de qualquer das formas terá de avançar para uma definição para o seu futuro nos próximos meses.