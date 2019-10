Espanhóis rendidos ao golo de De Tomás: «Possuído pelo espírito de Ronaldo»

Ao cabo de dez partidas, Raul de Tomas conseguiu finalmente celebrar um golo pelo Benfica, ainda que o tento de pouco tenha servido às águias, já que não chegou para impedir a derrota diante do Zenit São Petersburgo. Ainda assim, o gesto técnico do avançado mereceu rasgados elogios da imprensa espanhola, que até o compara a Cristiano Ronaldo.





É o caso do 'AS', que na publicação onde mostra o golo do avançado fala numa "loucura" e, em jeito de comentário, diz que o dianteiro do Benfica foi "possuído pelo espírito de Cristiano". Uma alusão à forma como RDT disparou a bola, com um remate a fazer lembrar precisamente o atual jogador da Juventus.