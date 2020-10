Espanhóis tentam Ferro por empréstimo

Ferro está ser disputado por Valencia, Granada e Getafe. Os três clubes da 1.ª Liga espanhola pretendem o defesa-central do Benfica, de 23 anos, tendo inciado conversações. Em cima da mesa estão propostas de empréstimo, sem opção de compra, apurou Record.





O jogador, que somou os primeiros minutos de utilização esta época no passado domingo, frente ao Farense, tem contrato com os encarnados até 2024. Ferro está blindado por uma das cláusulas de rescisão mais altas do plantel encarnado, 100 milhões de euros.Trata-se de mais um futebolista formado no Seixal que está na mira de clubes espanhóis, depois de Tomás Tavares, que rumou ao Alavés, e Jota, cujo empréstimo ao Valladolid foi oficializado esta segunda-feira.