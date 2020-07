Espanyol anuncia regresso de Ferreyra ao Benfica

Chegou ao final a passagem (pouco bem sucedida) de Facundo Ferreyra pelo Espanyol. Cedido pelo Benfica no mercado de inverno da temporada passada, o avançado argentino é um dos quatro futebolistas que viram esta terça-feira anunciada a sua saída do conjunto catalão, juntamente com Ander Iturraspe, Naldo e Jonathan Calleri. A confirmação foi dada por Francisco Rufete, treinador interino do Espanyol nas duas últimas jornadas da Liga espanhola.





Na prática, a saída de Ferreyra acaba por ser um processo lógico, até porque a sua cedência terminou no final da presente temporada, mas agora fica claro que o conjunto catalão, recentemente despromovido à Segunda Divisão, não conta com os seus serviços para lá desta temporada.Ao todo, em 36 partidas, Ferreyra apontou 9 golos pelo Espanyol, 8 deles na presente temporada - o último deles em novembro do ano passado.