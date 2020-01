Espanyol avança para garantir Raul de Tomas

Mesmo sem convencer no Benfica, Raul de Tomas continua a ter bastante mercado em Espanha. Para lá do Rayo Vallecano, que através do seu treinador assumiu publicamente o interesse em voltar a contar com o dianteiro de 25 anos, agora da Catalunha chegam informações que dão conta da vontade do Espanyol em avançar para a contratação do jogador das águias.





Segundo o 'Mundo Deportivo', esta será a segunda pasta mais importante que a direção perica tem em mãos - apenas atrás do assunto do novo técnico, após a saída de Pablo Machín -, sendo RDT o jogador que mais enche as medidas aos seus responsáveis. A mesma publicação lembra o período "sem protagonismo" do avançado, "na sombra de Chiquinho, Carlos Vinícius e Seferovic" e fala mesmo de um regresso visto com bons olhos a Espanha.Por fim, o 'Mundo Deportivo' lembra as boas relações entre os dois clubes, considerando que esse facto poderá ajudar a concretizar a vontade do emblema catalão em contar com o ex-Real Madrid. Uma boa relação que, lembre-se, fez com que Facundo Ferreyra e Alfa Semedo rumassem a Barcelona na época passada.