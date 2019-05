Espanyol quer Pêpê por empréstimo

Apesar de não ter tido sucesso com a cedência de Alfa Semedo, o Espanyol parece continuar bastante atento aos jovens que despontam no futebol português e, segundo adianta o 'Sport', prepara-se para tentar junto do Benfica o empréstimo de mais um médio para a próxima temporada. Trata-se de Pêpê Rodrigues, jogador que esta época esteve cedido ao V. Guimarães - isto depois de em 2017/18 ter também estado emprestado ao Estoril - e que de acordo com o diário catalão é bastante apreciado pelos dirigentes pericos.





Ainda segundo a mesma publicação, o Espanyol espera que as boas relações que tem com o conjunto lisboeta permitam facilitar uma eventual negociação. De notar que o Benfica tem de momento cedido Facundo Ferreyra até final da próxima temporada aos catalães, ainda que a continuidade do argentino esteja em dúvida