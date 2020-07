Esperadas poucas mexidas no 'onze' do Benfica para a final da Taça

O dérbi Benfica-Sporting acabou por ser, para os encarnados, a antecâmara da final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, no próximo sábado. E, nesse sentido, o treinador das águias, Nélson Veríssimo, fará poucas alterações à equipa que vai entrar de início em Coimbra, perante os azuis e brancos, para o último embate da temporada nacional.

O confronto ganho ao conjunto de Alvalade, por 2-1 com golos de Seferovic e Vinícius, já deu a Veríssimo uma boa ideia daquilo que poderá ser o encontro com os os dragões e é por isso que poucas mexidas estarão em perspetiva.

E embora, como o próprio técnico disse, a partida com o Sporting tenha sido apenas pensada no sentido de disputar a derradeira jornada da Liga NOS, não deixou de ser o último jogo antes de as águias discutirem o troféu que falta.