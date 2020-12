Espião do Benfica salvo por lapso no processo E-Toupeira

Júlio Loureiro, o funcionário do Tribunal de Guimarães que a Relação ordenou que fosse a julgamento no processo E-Toupeira, viu agora o Supremo Tribunal de Justiça dar-lhe razão. Tinha sido pronunciado por 45 crimes - seis de violação de segredo de justiça, 21 de violação de segredo de funcionário, nove de acesso indevido e nove de violação do dever de sigilo - mas todos os indícios foram arquivados em sede de instrução, avança o 'Correio da Manhã'.