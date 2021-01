«Esse honrou o manto»: Adeptos do Santos reagem à saída de Lucas Veríssimo

Quando os jogadores abandonam o clube que representam há sempre sentimentos distintos por parte dos adeptos. E, em alguns casos, a coisa até fica feia para quem opta por tentar melhorar a vida e rumar a um outro emblema.

No caso de Lucas Veríssimo, hoje oficializado pelo Santos como reforço do Benfica, o caso é paradigmático - os adeptos do 'Peixe' tiram o chapéu ao central e são unânimes numa despedida com classe.

"Que Deus ilumine a sua nova jornada Veríssimo. Jogou com raça e profissionalismo no Peixe. Espero que vá com o tetra da Libertadores porque você e toda a equipa merecem", escreve um dos adeptos nas redes do clube.

"Esse honrou o manto e vai fazer falta, toda sorte na Europa. Mal cloque o pé em Portugal vai ser convocado para a seleção", anotou outro adepto.

O facto de ter honrado a camisola santista e dado o que tinha e não tinha pelo histórico emblema é, de resto, a frase mais proferida pelos adeptos. Uma despedida sentimental de um jogador que, efetivamente, deixou marca no Santos.