«Está ótimo»: cardiologista do Benfica faz ponto de situação sobre estado de Daniel dos Anjos

Hélder Dores, cardiologista do Benfica, garantiu que Daniel dos Anjos está "ótimo", depois de ter sido diagnosticado com uma miocardite provocada pela infeção por Covid-19. No webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, o médico prevê o regresso do avançado "daqui a uns meses".





"Está ótimo, como sempre esteve. A doença dele é ligeira. Teve aquela dor nos primeiros dias da infeção, só que a partir do momento que houve o diagnóstico da miocardite temos de fazer esta pausa. Ele está estável, temos acompanhado de perto. Não foi fácil dizer que ele tem de parar porque não tem grandes sintomas. Mas ele tem um grande suporte familiar e no clube e está preparado para regressar em força, daqui a uns meses, assim esteja tudo bem com os exames", referiu Hélder Dores.O cardiologista lembrou ainda a importância de detetar estas anomalias em tempo útil, como foi o caso: "O que aconteceu no Daniel foi um diagnóstico de uma miocardite aguda por Covid, que podia ter passado despercebida se não tivéssemos feito uma avaliação por excesso. O atleta teve queixas de dores no peito e a suspeita surgiu por alteração no eletrocardiograma. Em 99% dos casos, são uma doença ligeira na fase aguda... mas podem ser o gatilho para arritmias, o que pode ser fatal. Apesar de ser raro, não queremos casos fatais e devemos pecar nas avaliações por excesso"De resto, Hélder Dores abordou as complicações relacionadas com a Covid-19, um aspeto ainda algo desconhecido. "O que nos preocupa mais é a retoma em segurança. Complicações a muito longo prazo ainda não sabemos quais são mas já percebemos, por outras infeções virais, que a miocardite é uma complicação muito importante, uma das causas da morte súbita em 5% dos casos. É uma incidência muito baixa", vincou, deixando ainda uma nota: "Temos muitos atletas nas modalidades com fadiga crónica, muito frequente, o que pode demorar até seis meses."Ricardo Antunes, médico do Benfica, abordou também as consequências físicas que a Covid-19 tem tido em alguns atletas: "Temos tido casos que acabam por ser assintomáticos ou atletas com sintomas ligeiros no Benfica. Mas há situações que temos detetado que acabam por ser complicações mais tardias. Podem ser coisas mais ligeiras como síndromes gastrointestinais, alguns episódios de cansaço, mas não temos uma experiência tão longa quanto isso que nos permita ter essa noção. Primamos por fazer esta avaliação durante os 10 dias, findo os quais testamos para além do que nos é solicitado. Foi através dos testes que tivemos noção de bolha limpa e ter mais confiança no trabalho do dia a dia. Em todas as modalidades do clube. (...) Temos tido alguns casos, não só no futebol, de síndrome de fadiga crónica, uma complicação cardíaca que se tornou pública, e temos situações de cansaço fácil. Muitas motivadas pela pausa que os atletas tiveram."