Estádio da Luz considerado um dos melhores do Mundo para ver jogos de futebol

O Estádio da Luz foi considerado pelo portal 'Footy' como um dos melhores do Mundo para se assistir a eventos desportivos, isto após um longo estudo no qual o referido site analisou vários parâmetros, desde o preço dos bilhetes anuais, à tecnologia envolvida nos recintos, à acessibilidade e a lotação.Na avaliação global, o reduto do Benfica recebe 53 pontos, no sexto posto, ficando apenas atrás do Etihad (70), Camp Nou (63), Allianz Arena (54), Mercedes-Benz Arena (54) e Gazprom Arena (53). De notar que os estádios incluídos neste estudo referem-se todos a equipas que na temporada passada conquistaram um título nacional, sendo que a pontuação máxima é de 90 pontos.Vamos, então, à avaliação ponto por ponto deste estudo. O primeiro aspeto de análise é a "", um particular no qual o vencedor é o Gillette Stadium, dos New England Patriots (da NFL), com 101 pontos. Seguem-se o Turk Telekom (do Galatasaray, com 88) e depois um trio com 77 pontos, composto por Allianz Arena (Bayern Munique) e a Gazprom Arena (Zenit) e Estádio da Luz.Segue-se a componente(facilidade de acesso a pessoas portadoras de deficiência, existência de elevadores, etc.), um ranking no qual o Estádio da Luz ocupa a segunda posição, com 9 pontos, apenas atrás do Etihad Stadium, que tem nota máxima (10).Já menos positivo é o ranking na, um particular no qual o Estádio da Luz é um dos piores, contando com apenas 4 pontos em 10 possíveis. Nesta vertente contabilizam-se recursos como o wifi gratuito, bom sinal de rede ou estações de carregamento de telemóveis.As águias registam depois 0 pontos na, ainda que neste caso a pontuação se deva essencialmente à ausência de dados neste particular (há mais seis estádios da mesma situação).Voltando aos lugares cimeiros, a Luz ocupa a sexta posição nadesde o centro da cidade ao estádio, com um total de 40 minutos de viagem necessários.Por fim, e para fechar o estudo, um dado para os amantes da cerveja: ocom o valor pago pelos lugares anuais. Aí o Benfica aparece a meio da tabela, com 52 cervejas que podem ser adquiridas com o valor pago (um número algo duvidoso...), numa tabela liderada de forma incrível pelo Fenway Park, dos Boston Red Sox, que com o valor do lugar anual permite a aquisição de 557 cervejas!Somados todos os pontos conquistados em cada departamento, o Estádio da Luz recolhe os tais