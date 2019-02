Estádio da Luz e BTV deixam a SAD do Benfica e passam para as mãos do clube

O Estádio da Luz e a BTV deixam a SAD do Benfica e passam para as mãos do clube por 99,270 milhões de euros, "que se encontra dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações", informação entretanto já comunicada à CMVM. A proposta vai ser apresentada na assembleia geral extraordinária do Benfica que os encarnados convocaram esta quinta-feira para o próximo dia 15 de março, às 19 horas com um único ponto: "Apreciar e deliberar sobre uma proposta de alienação das ações representativas da totalidade do capital social das sociedades Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. e Benfica TV, S.A. detidaspela Sociedade"."Esta alienação apenas se tornará efetiva a 1 de julho de 2019. O pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, vencendo-se juros de acordo com as condições de financiamento do mercado, podendo o comprador efetuar pagamentos antecipados", pode ler-se no comunicado."Com a realização desta operação, a Sociedade deixará de exercer as atividades de gestão de recintos desportivos e de gestão de um canal comunicacional que vinha a desenvolver indiretamente, passando, assim a dedicar-seexclusivamente à atividade desportiva do futebol profissional, que é a razão da sua existência, e a aportar todos osseus recursos económicos e humanos a essa atividade, com vista a alcançar cada vez melhores resultados desportivos a nível nacional e nas competições europeias, isto é, mais títulos para a Benfica SAD.""O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (Sociedade Aberta) (doravante, a "Sociedade") propõe à Assembleia Geral da Sociedade que aprove, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 11.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, a alienação das ações representativas da totalidade do capital social das sociedades Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. e Benfica TV, S.A., hoje integralmente detidas pela Sociedade, à Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A., também acionista da Sociedade.A alienação será efetuada pelo valor total de € 99.270.000,00 (noventa e nove milhões, duzentos e setenta mil euros) que se encontra dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações, de acordo com as avaliações independentes obtidas, e que se aproxima dos valores contabilísticos pelos quais a Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. e a Benfica TV, S.A. se encontram registadas no balanço da Sociedade. Esta alienação apenas se tornará efetiva a 1 de julho de 2019. O pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, vencendo-se juros de acordo com as condições de financiamento do mercado, podendo o comprador efetuar pagamentos antecipados.Com a realização desta operação, a Sociedade deixará de exercer as atividades de gestão de recintos desportivos e de gestão de um canal comunicacional que vinha a desenvolver indiretamente, passando, assim a dedicar-seexclusivamente à atividade desportiva do futebol profissional, que é a razão da sua existência, e a aportar todos osseus recursos económicos e humanos a essa atividade, com vista a alcançar cada vez melhores resultados desportivos a nível nacional e nas competições europeias, isto é, mais títulos para a Benfica SAD.Note-se, ainda, que a alienação das referidas participações sociais à Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. em nadaafetará a atual atividade da Sociedade, uma vez que os contratos existentes entre a Sociedade e as sociedades objeto desta proposta de alienação asseguram, em qualquer caso, que a alienação não coloca em causa, nem a utilização das infraestruturas desportivas da Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios, S.A. pela Sociedade, mantendo-se essa mesma utilização nos exatos termos em que tem vindo a ser desenvolvida, nem as relações comerciais com a Benfica TV, S.A., entidade que explora a BTV".