Estádio da Luz entre os 30 mais valiosos do Mundo

A Brand Finance, consultora independente britânica de avaliação de negócios, deu a conhecer esta quarta-feira os 60 estádios de futebol mais bem cotados em todo o Mundo, numa lista em que o único recinto português presente é o Estádio da Luz.





O algoritmo utilizado neste estudo, chamado 'Venue Performance Rating', tem por base três parâmetros fundamentais: a experiência - o que um espetador comum consegue retirar de um espetáculo desportivo nesse mesmo recinto -, a receita - dinheiro gerado pelo clube no final de cada jogo em termos de bilheteira e transmissão televisiva - e ainda o impacto - até que ponto o apoio dos adeptos se reflete naquilo nos jogadores em campo.Entre estes três parâmetros, o Hotspur Stadium, do Tottenham de José Mourinho, é o estádio que mais se destaca este ano - ultrapassando o Santiago Bernabéu, distinguido no último ano - muito por culpa da experiência que o estádio consegue proporcionar aos seus adeptos - perceba-se que neste parâmetro o recinto dos spurs distancia-se dos demais devido à sua recente construção.No caso do Benfica, o parâmetro que melhor classifica o estádio da Luz é o 'impacto'. Neste aspeto, apenas nove estádios conseguem ter valores mais altos do que as águias, entre eles o Hotspur Stadium (Tottenham), o Principality Stadium - estádio que deu palco à final da Liga dos Campeões em 2017 -, Wembley (Arsenal), Santiago Bernabéu (Real Madrid), Camp Nou (Barcelona), Allianz Arena (Juventus), Wanda Metropolitano (Atlético Madrid), Mestalla (Valencia), Signal Iduna Park (Borussia Dortmund).