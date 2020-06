Estádio da Luz reabre para visitas a partir desta quarta-feira

O Benfica anunciou que irá reabrir as visitas ao Estádio da Luz a partir desta quarta-feira, dia 17 de junho. As mesmas estavam suspensas desde 10 de março, quando a pandemia do novo coronavírus começou a obrigar ao confinamento de grande parte da população.





Contudo, existem restrições para os visitantes. Desde logo, os encarnados referem que há um número limite de pessoas por visita dentro do recinto ou a obrigatoriedade do uso de máscara."Nesta fase inicial as visitas reabrem no formato panorâmico, tendo início na porta 11 do Estádio, passando pelo piso 0, bancada Sagres, com deslocação até ao tartan onde poderão ser tiradas fotografias do recinto e perto das águias", informaram as águias através do seu site oficial.As visitas acontecem todos os dias - exceto os de jogo - entre as 10 e as 18 horas. Os bilhetes variam entre os 0 (portadores de Red Pass) e os 30 euros (ingresso para famílias que inclui uma visita ao museu).