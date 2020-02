Estádio da Luz recebe "Festival Cartão Vermelho ao Racismo"

O Estádio da Luz vai receber a 24 de fevereiro, entre as 10 e as 16 horas, o "Festival Cartão Vermelho ao Racismo", que contará com a presença de 370 jovens.





Este festival é o culminar de cinco sessões lúdico-pedagógicas do projeto "Show Racism the Red Card",cofinanciado pela Comissão Europeia, e que estes jovens desenvolveram com o intuito de combater o racismo e outras formas de discriminação.