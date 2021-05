«Estamos em nossa casa, temos de nos fazer respeitar»: Benfica divulga bastidores do dérbi

O Benfica divulgou imagens de bastidores da vitória sobre o Sporting (4-3), onde saltam à vista os discursos motivacionais de Pizzi, Rui Costa e Jorge Jesus antes da partida.





"Estamos em nossa casa, c.... Temos de nos fazer respeitar aqui dentro", disparou o médio encarnado no balneário. Também o treinador puxou da palavra, pedindo aos seus pupilos para mostrarem a sua qualidade: "lá dentro é que temos de mostrar que somos melhores. E somos melhores, mas temos de mostrar lá!"Já o vice-presidente lembrou que "não importa a classificação, dérbi é dérbi" e recordou o apoio prestado pelos adeptos antes dessa partida: "Vocês viram pela reação dos nossos adeptos o que conta um dérbi para nós (...) mesmo já com o campeonato perdido. Deem tudo de vocês."