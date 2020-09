«Estás à espera de quê, Pizzi?»: Jorge Jesus irritado com o médio no Benfica-Sp. Braga

Jorge Jesus foi interventivo nas instruções para dentro de campo na 1ª parte do Benfica-Sp. Braga (2-1), em especial com Pizzi. "Estás à espera de quê, Pizzi?" , vociferou ao minuto 15, após o médio não atacar a segundo bola. Mais tarde, gritou irritado com o ‘21’ após falhar um passe relativamente fácil no meio-campo.





Alejandro Grimaldo voltou a estar clinicamente apto, tal como Pedrinho e Samaris. O espanhol debelou uma lesão muscular na coxa esquerda que o afastou dos particulares desta pré-temporada. Ontem, Grimaldo até aqueceu mas não saiu do banco.