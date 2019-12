Estratégia de desenvolvimento e venda de jovens foi notícia na Forbes

A revista Forbes publicou um artigo onde explica o modelo de negócio das águias, o qual tem por base a descoberta e desenvolvimento de jovens jogadores que, posteriormente, são vendidos a clubes de topo europeu. No artigo publicado no site daquela publicação, o Benfica é descrito como o clube "dominante e mediático" do futebol português e, para tal, a estratégia implementada "há 10 anos", que, de acordo com Soares de Oliveira, passa pela "valorização de jogadores" foi determinante.





"O desenvolvimento e valorização de jogadores é uma parte essencial do nosso negócio. Decidimos que a área em que temos um maior reconhecimento em Portugal é no desenvolvimento dos jovens", explicou o administrador executivo da SAD das águias à revista Forbes, a qual elencou um conjunto de jogadores que saíram do clube da Luz a troco de milhões: "João Félix, Bernardo Silva, Ederson, João Cancelo, Gonçalo Guedes, Renato Sanches e André Gomes".Quem também explicou o sucesso benfiquista nesta matéria foi Pedro Marques, diretor técnico da academia do Seixal, que sustenta que o Benfica Futebol Campus "é um dos pilares estratégicos do clube" e que "em termos de criação de valor é muito importante" para as águias. Mas para tal, é decisivo "identificar jovens com potencial para serem potenciados" na academia das águias: "É de topo mundial", vincou.