Estreante Weigl acaba com série negativa

Ao 14.º jogo pelo Benfica, o alemão Julian Weigl estreou-se a marcar em Portugal. Um golo decisivo que garantiu a preciosa vitória em Vila do Conde e que é apenas o 5.º remate certeiro da sua carreira sénior. Os outros quatro foram pelo Dortmund, um deles já esta temporada. Aliás, os dois golos em 2019/20 é algo inédito para o médio de 24 anos, pois nunca tinha conseguido mais de um numa época. E a importância do cabeceamento de Weigl torna-se ainda maior porque colocou ponto final na série negativa das águias, que não venciam desde 24 de fevereiro. Então, triunfaram em Barcelos por 1-0, seguindo-se cinco empates – um na Liga Europa, com o Shakhtar, e quatro no campeonato (com Moreirense, V. Setúbal, Tondela e Portimonense).