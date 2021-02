Estreia de Lucas Veríssimo vai ter de esperar

Lucas Veríssimo, o único reforço do Benfica no mercado de transferências de inverno, não fez esta quinta-feira, frente ao Estoril, a sua estreia pela formação encarnada. O defesa-central brasileiro contratado por 6,5 milhões de euros ao Santos ingressou no lote de convocados da equipa orientada por Jorge Jesus para o encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas acabou por não ser lançado durante a partida.





O treinador do Benfica esgotou todas as alterações com as entradas de Adel Taarabt, Julian Weigl, Haris Seferovic, Gilberto e Franco Cervi ainda antes do final da partida, impossibilitando, assim, que Lucas Veríssimo fizesse ainda hoje a estreia com a camisola das águias.

Recorde-se que o Benfica volta a jogar já este domingo, dia 14, frente ao Moreirense, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, altura em que o brasileiro poderá estrear-se pelas águias.