«Estreia de sonho»: a exibição de Waldschmidt em Famalicão vista pela imprensa alemã

Luca Waldschmidt estreou-se da melhor forma pelo Benfica e já pensa em voos mais altos. O avançado alemão contratado ao Friburgo, a troco de 15 milhões de euros, pretende bater o recorde pessoal de golos numa só temporada: 9. Esta pecúlio foi alcançado na primeira temporada em Friburgo, em 2018/19, em 32 encontros oficiais. Waldschmidt considera que a forma de jogar dos encarnados pode favorecê-lo a mostrar a veia goleadora. A exiibição do reforço encarnado não passou despercebida na Alemanha.

“Luca Waldschmidt teve uma fantástica estreia com a camisola do Benfica”. O portal Spox deu conta do primeiro jogo do ex-Friburgo fora da Alemanha, vincando que foi dele o primeiro golo da Liga.

A Sky Sport alemã partilhou o bis de Waldschmidt na estreia oficial pelo Benfica, que mereceu o comentário de vários fãs do agora avançado das águias. “Waldschmidt com dois golos num Benfica de gala”, descreveu a estação televisiva germânica.

A revista ‘Kicker’ também não passou ao lado do primeiro jogo do germânico. “Estreia de sonho para Luca Waldschmidt no Benfica: na abertura do campeonato português, o ex-Friburgo fez dois golos em casa do Famalicão”, pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais e que até mereceu um ‘gosto’ do próprio internacional alemão.