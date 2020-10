Estreia do Benfica com público marcada para Poznan

A estreia do Benfica na presente edição da Liga Europa deverá coincidir com o primeiro jogo das águias com público em 2020/21. A UEFA permitiu que, tal como nos restantes jogos da fase de grupos, a deslocação das águias ao reduto do Lech Poznan possa contar com a presença de adeptos, lotando até 30 por cento da capacidade do recinto. Por isso, o Estádio Municipal de Poznan, que tem capacidade para 43.269 espectadores, poderá receber, segundo contas da UEFA, cerca de 11 mil pessoas no dia 22, na 1ª jornada do Grupo D da Liga Europa.

Os bilhetes já estão à venda na Polónia e custam entre 60 e 150 zlótis, ou seja, entre 13,5 e 33,6 euros cada, mas poderá haver um volte-face, caso a pandemia progrida e o encontro tenha de ser realizado à porta fechada. Se tal acontecer, quem comprar ingresso verá o dinheiro ressarcido. "Temos de ter em conta todas as situações. Sem adeptos, devolveremos o dinheiro", explicou Maciej Henszel, porta-voz do Lech Poznan.

A liga polaca tem-se jogado com público mas existe o receio de a população ser forçada a novo confinamento. Só ontem, surgiram 153 novos casos de Covid-19 em Poznan.