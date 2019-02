Estreias de sonho dos miúdos do Seixal

A goleada ao Nacional, por inesperados e expressivos 10-0, não foi o único momento de euforia na Luz. É que houve, também, a oportunidade para mais dois jovens formados no Seixal brilharem ao mais alto nível: Ferro, que já se tinha estreado na equipa principal frente ao Sporting (Taça de Portugal), ao entrar para o lugar do lesionado Jardel, foi titular pela primeira vez e marcou, de cabeça, o 6-0; Florentino, convocado pela terceira vez por Bruno Lage, entrou no decorrer da segunda parte e marcou a estreia absoluta de águia ao peito com uma enorme ovação por parte do público.

De resto, Ferro, de 21 anos, acabou por entrar no onze, face às lesões de Jardel e Conti. Ao lado de Rúben Dias, com quem já tinha atuado, de início, em 20 partidas da equipa B, na 2ª Liga, fez-se notar ao mais alto nível, com uma exibição segura e um golo. Aliás, o festejo, depois desse remate de cabeça para o fundo das redes, foi realizado em êxtase e com abraços de todos os companheiros. No banco, até Bruno Lage sorriu, satisfeito pelo sucesso de mais um miúdo da ‘cantera’.

Quanto a Florentino, recebeu logo um aplauso das bancadas quando saltou para o aquecimento. Rendeu Samaris e tornou-se, em pouco mais de 20 minutos, no jogador com mais desarmes na partida, para gáudio dos benfiquistas. O médio, de 19 anos, é o quarto jogador da formação lançado esta época, depois de Ferro, João Félix e Jota.