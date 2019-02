Estrutura do Benfica ficou incrédula com a decisão de Bruno Lage

Bruno Lage deu a titularidade a seis miúdos da formação no embate com o Galatasaray e, sabe Record, a restante estrutura do futebol do Benfica chegou a ficar incrédula com a opção do técnico. Ao que o nosso jornal apurou, dias antes da viagem para Istambul, o treinador comentou, por exemplo, com Rui Costa (administrador da SAD) e Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol, que estava a pensar lançar a equipa nestes moldes frente ao ‘Gala’.Logo na altura, os dirigentes ficaram, no mínimo, reticentes com a opção e questionaram até Lage se não achava que poderia estar a comprometer a continuidade da equipa na Liga Europa, prova em que as águias têm ambição. Lage manteve a aposta, ganhou, e deixou toda a gente à sua volta rendida.