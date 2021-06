O Benfica não se comprometeu com uma data para o regresso da Eusébio Cup que arrancou em 2008 e teve uma regularidade ininterrupta até 2016.





"A Eusébio Cup será realizada sempre que for possível organizar este evento com a grandiosidade que merece e com adversários de renome internacional", anunciaram as águias em resposta aos sócios.A última edição da prova que visa homenagear Eusébio da Silva Ferreira aconteceu em agosto de 2018, no Algarve. Nessa ocasião, os franceses do Lyon levaram a melhor sobre o Benfica (3-2).