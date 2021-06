Eusébio entrou a marcar: estreia na Liga foi há 60 anos

Eusébio estreou-se no campeonato português faz hoje 60 anos. O Pantera Negra, então com 19 anos, marcou no Restelo, ajudando ao triunfo das águias, por 4-0, na última jornada da prova.

Uma semana antes, Eusébio fizera o primeiro jogo oficial pelos encarnados, alinhando numa equipa de miúdos, diante do V. Setúbal, para a Taça de Portugal, no dia seguinte à conquista da Taça dos Campeões Europeus. Os sadinos, que recusaram adiar o jogo, ganharam, por 4-1. Eusébio marcou o golo do Benfica.

Na quinta-feira seguinte, Béla Guttmann não hesitou em colocá-lo no onze, ao lado de alguns heróis de Berna. O dia era de festa e o Belenenses ofereceu as faixas de campeões – nacionais e europeus. Eusébio juntou-se à festa e marcou o segundo golo, aos 30’. Foi o primeiro de 317 no campeonato pelas águias.