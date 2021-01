Eusébio recordado pela filha: «Era um ícone do Benfica amado pelos adeptos de todos os clubes»

Se fosse vivo Eusébio faria hoje 79 anos. E revista 'Paneka' recordou com a ajuda da filha do antigo craque alguns dos melhores momentos do Pantera Negra, um dos maiores futebolistas de sempre.





"Ele construía amizades dentro do campo graças à sua maneira de ser", lembra Sandra, nascida três anos depois do Mundial de 1966, recordando alguns dos valores por que Eusébio se fazia seguir. "Além do respeito, ele dizia-nos que tínhamos de honrar os compromissos e ser responsáveis. 'Se pedires algo a alguém, tens de devolver'."Sandra recorda que na infância não passou muito tempo com o pai. "A maior parte do tempo ele estava rodeado por muita gente, foi difícil."Eusébio tinha os treinos, as viagens, os jogos, as múltiplas entregas de prémios, mas a sua ausência não o tornava num mau pai. "Estávamos desencontrados, quando ele não estava a treinar, eu estava na escola. Por isso os almoços em família eram muito agradáveis, ele aproveitava para nos transmitir valores: respeito, respeito e respeito. Esse era o seu ideal de vida", recorda a filha do Pantera Negra.O pai era uma figura muito conhecida e Sandra rapidamente habituou-se a isso. "Cada criança que se cruzava com ele na rua demonstrava todo o seu amor. Ele era um ícone do Benfica amado pelos adeptos de todos os clubes. Tinha grandes amigos no Sporting.""Os outros ícones do futebol português, como o Figo e o Ronaldo, pertencem a uma época muito diferente, em que as comunicações são muito mais rápidas, mas o meu pai estabeleceu recordes que só foram batidos 40 ou 50 anos depois", lembra Sandra.Desde que Eusébio morreu, a 5 de janeiro de 2015, Sandra iniciou, juntamente com a família, a tarefa de divulgar o legado do pai. A 7 de agosto de 2015 inaugurou a exposição mundial 'Art Eusebio Heart', em Lisboa, onde foram exibidos vários objetos pessoais do antigo craque.