Evanilson apontado ao Benfica

Evanilson está a ser negociado pelo Benfica, revelou esta terça-feira o 'Globoesporte'. O avançado brasileiro, de apenas 20 anos, está ligado ao Fluminense apenas até fevereiro e, de acordo, com o jornal canarinho, as águias já entraram em contacto com o Tombense, emblema da terceira divisão com quem o jogador tem um pré-contrato assinado. O Flu surge aqui na expectativa de ainda poder ficar com a promessa, agora através de um empréstimo.





A ligação ao Tombense acontece através de um dos seus representes, Eduardo Uram, que tem conexões com aquele emblema mineiro. Evanilson chegou ao clube carioca em 2013 e subiu à equipa principal em setembro, pelo qual marcou dois golos em três jogos no Brasileirão que terminou recentemente.