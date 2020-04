Eventual saída de Grimaldo está acautelada

O lugar de lateral-esquerdo foi um dos identificados pelos encarnados a reforçar, como o nosso jornal noticiou a 11 de março, face precisamente à eventual saída de Grimaldo. Embora o processo esteja congelado, devido à retração dos clubes, uma transferência do camisola 3 está acautelada, pois os encarnados têm vários alvos para esse lugar.





Como já foi explicado pelo ‘chief scout’ Pedro Ferreira, existe uma equipa sombra desenhada, com vários jogadores por posição. Segundo as nossas informações, fora dos planos está o espanhol Alfonso Pedraza, que representa o Bétis, por empréstimo do Villarreal.