Éver Hernández: «Estive três semanas no Benfica e foi um prazer conhecer Eusébio»

Éver Hernández marcou o histórico golo que classificou El Salvador para o Mundial'1982. Ora, face a tal protagonismo, o jogador que então alinhava no FAS (Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos) do país-natal, recebeu o convite para prestar provas no Benfica e tentar convencer o técnico Lajos Baroti e os responsáveis encarnados a contar com os seus serviços. Apesar de não os ter conseguido convencer, ficou a recordação de ter conhecido a lenda maior do clube da Luz.





"Estive três semanas no Benfica. Conheci bem a cidade. Estive a treinar com o Eusébio, lembro-me que ele tinha um balneário no estádio do Benfica. Chegou a cumprimentar-me e a desejar-me sorte. Ele era muito humilde. Começámos a jogar no relvado mas ele teve de ir realizar os seus compromissos com o clube. Foi uma honra conhecer Eusébio. Recordo-me que o treinador da equipa era húngaro e para mim era mais difícil assim. Disseram-me que não me podiam dar uma oportunidade porque precisavam de alguém com nome. Foi por isso que não fiquei no Benfica", explicou Hernández em declarações ao 'El Gráfico'.O antigo avançado, hoje com 61 anos, passou a residir nos Estados Unidos quando terminou a carreira e tornou-se vendedor de automóveis.