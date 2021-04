Everton: «Agradeço aos que confiam em mim. Cheguei aqui com mérito»

Everton esteve em foco na vitória do Benfica em Tondela, por 2-0, com uma assistência e um golo. À Sport TV, o extremo brasileiro destacou que está "ainda a crescer".





"Mais importante é a nossa vitória. Fizemos uma grande primeira parte. Caímos de rendimento um pouco na segunda com a vantagem, mas conseguimos controlar a partida, não deixámos o adversário ter chances claras. Fico feliz. Estou no crescimento dentro da equipa. O primeiro ano na Europa é sempre difícil, um ano de adaptação. Passo a passo, os companheiros e o míster estão a ajudar. Estou a crescer. A cada jogo tento melhorar. As coisas, às vezes, não vão sair como planeio, mas continuo a trabalhar. Sei da minha qualidade. Agradeço aos que confiam em mim. Cheguei aqui com mérito. A cada treino tento provar o meu valor.""É o natural. Fizemos dois golos na primeira parte. quisemos controlar um pouco mais a partida. A equipa joga sempre para vencer, tenta sempre marcar mais golos, às vezes as coisas não rendem como esperamos. É uma excelente vitória.""Agora é comemorar a vitória. Temos um adversário difícil. Vamos jogar na nossa casa, temos de fazer o fator casa valer a pena."