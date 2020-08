Everton Cebolinha já está a caminho de Lisboa para assinar pelo Benfica. O futebolista, ex-Grémio, partilhou imagens suas no aeroporto, antes de embarcar com destino a Portugal.





Everton mostra-se na companhia do pai, Carlos Alberto, e do empresário Márcio Cruz.O extremo brasileiro prepara-se para assinar com o Benfica um contrato válido para as próximas cinco temporadas, com o clube da Luz a desembolsar 20 milhões de euros, mais 15 por cento da mais-valia numa futura venda de Everton.