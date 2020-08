Everton Cebolinha: «Se não fosse futebolista era músico»

Everton Cebolinha é um nome que começa a ficar no ouvido dos portugueses, depois da cobiça do Benfica que, pelos vistos, vai mesmo acabar como um 'casamento' feliz. Mas há perto de dois anos já o jogador era considerado como um dos principais craques do Grémio.

Foi por isso que o jogador concedeu uma longa entrevista ao canal do clube brasileiro, numa espécie de apresentação mais pessoal, depois de já ter brilhado no relvado. E com revelações bem especiais...

"Se não fosse jogador de futebol ia arriscar na música. Talvez no forró... Mas ia arriscar muito", gracejou.

"Tenho umas 18 tatuagens. A minha favorita é a do pescoço... Diz 'abençoado'", explicou depois, numa conversa diferente do programa 'Cara a Cara'.