Everton deixa reparos à arbitragem do clássico: «Houve dois penáltis e um golo anulados»

Everton inaugurou o marcador no Estádio da Luz no empate (1-1) do Benfica diante do FC Porto. No final da partida, o brasileiro mostrou-se satisfeito pela exibição dos encarnados mas deixou críticas à arbitragem de Artur Soares Dias, que anulou um golo a Pizzi já nos descontos.





"Estou feliz pela partida e pelo golo, tivemos um bom volume de jogo. Houve dois penáltis anulados, um golo anulado", começou por dizer na flash interview, destacando que o Benfica teria sido um justo vencedor: "Merecíamos a vitória. Fizemos o primeiro golo, não conseguimos jogar sob essa vantagem, podíamos ter ficado um pouco mais com a bola. Mas um clássico é sempre difícil e um jogo aberto."Contratado pelos encarnados no último verão, Everton apontou esta quinta-feira o primeiro golo no Estádio da Luz."Feliz pelo meu primeiro golo em casa, já me estava a incomodar. Fui feliz por poder fazer o golo. Infelizmente não temos os adeptos perto, se estivessem com certeza que o jogo seria bem diferente. Ficámos muito contentes pelo apoio que nos deram, vimos a imensidão do Benfica. Logo logo estão aqui novamente, a festejar connosco", concluiu o extremo.