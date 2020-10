Everton destaca eficácia do Benfica: «Conseguimos fazer os golos na hora certa»

No final do encontro em Poznan, que terminou com triunfo (2-4) do Benfica na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, Everton destacou o entrosamento cada vez maior da equipa encarnada.





"Durante a semana temos treinado bem e colocado em prática o que aprendemos durante os jogos. Temos de estar bem entrosados para os resultados serem positivos", afirmou o brasileiro, na flash interview, aos microfones da SIC."Estudámos os pontos fortes e fracos do adversário. Criou-nos dificuldades, mas colocámos em campo o nosso poder ofensivo em jogo. Talvez tenhamos relaxado um pouco… A Liga Europa tem grandes equipas. Qualquer vacilo é ‘bobeira’. Penso que conseguimos fazer os golos na hora certa."Creio que no campeonato temos conseguido controlar mais os jogos. Temos muito a melhorar ainda."