Everton esclarece polémica chamada de Jorge Jesus antes do jogo do Grémio

Apresentado no Benfica esta sexta-feira, Everton explicou por que escolheu o clube da Luz e aproveitou também para esclarecer a polémica chamada de Jorge Jesus antes do clássico do Grémio com o Internacional, que tanta polémica deu entre o técnico e Renato Gaúcho.





"Não falou nada da partida do dia seguinte. Só falou do Benfica e do projeto. Foi esse o tema. Quis saber do meu interesse do projeto. Eu disse que seria um prazer trabalhar com ele e fazer parte deste projeto", frisou.Sobre a escolha, o brasileiro foi claro naquilo que o levou a mudar-se para a Luz. "A grandeza do clube. A história que o Benfica tem, a estrutura. Fiz a escolha certa"