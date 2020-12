Everton: «Este ainda não é o meu nível máximo»

Everton está moralizado com a exibição diante do Marítimo, coroada com o golo da vitória, mas deixa claro que o melhor ainda está para vir. O brasileiro espera, por outro lado, definir já hoje o apuramento para os 16 ‘avos’ da Liga Europa.

Recuando ao encontro com os insulares, Everton, de 24 anos, reiterou que foi a sua “melhor exibição pelo Benfica”. “Todos os jogadores têm dificuldades em habituar-se ao futebol de outro país e não fui exceção. É diferente daquele a que estava habituado, pois é um futebol de força, muito mais rápido e intenso, mas tenho-me adaptado muito bem. Este ainda não é o meu nível máximo. Os meus colegas e o treinador têm-me dado total confiança”, completou.

O extremo virou as atenções para o Lech Poznan. “Queremos fazer um grande jogo e alcançar a qualificação o mais rápido possível. Vamos colocar o nosso estilo de jogo em prática e explorar os pontos fracos do adversário. Sabemos onde queremos chegar”, prometeu o internacional brasileiro, satisfeito com o regresso de Darwin. “É um grande jogador. Sabemos a qualidade que tem. Quantos mais jogadores tivermos à disposição, mais forte estaremos. Ele vai continuar a dar tudo para ajudar a equipa a.”

Vê Otamendi “muito motivado”

As exibições de Otamendi têm sido alvo de críticas. Everton saiu em defesa do companheiro de equipa, garantindo que o central está “muito motivado”, apesar do erro no Funchal. “Todos os jogadores sentem o apoio do grupo. Sabemos que há jogos onde se vai acertar e errar. Depois do encontro com o Marítimo, agradeci ao míster e aos meus companheiros pelo apoio que me têm dado. O Otamendi está muito motivado, trabalha bastante e isto são coisas que acontecem no futebol. Ele ainda nos vai dar muitas alegrias”, garantiu o brasileiro.