Everton: «Fazer uma boa partida e ser premiado com um golo»

Everton gostaria de marcar frente ao Lech esta quinta-feira, na Liga Europa, mas sublinha que o importante é ajudar a equipa a garantir os objetivos.





"Todos os jogadores têm esse desejo, ainda mais no Estádio da Luz e num jogo da Liga Europa, fazer uma boa partida e ser premiado com um golo", afirmou Everton à Sport TV, afirmando o desejo de ajudar a equipa a garantir já esta na quinta-feira garantir o apuramento para os 16 avos de final da prova.Everton comentou ainda a situação de Otamendi, afirmando todo o seu apoio ao companheiro de equipa: "Todos os jogadores têm o nosso apoio. Todos, eu incluido, que também tenho agradecido muito, até com ao míster, porque por vezes as coisas não correm com planeamos. [Otamendi] está muito motivado, tem trabalhado bastante, trabalha bastante."